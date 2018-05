Agencia AFP

02.05.2018

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que no le importa si Estados Unidos y Europa desconocen su eventual victoria en las elecciones del 20 de mayo.

"Andan alborotados los oligarcas porque van para Europa, porque van para Washington (y dicen que) a Maduro no lo van a reconocer. ¿Qué carajo me importa, si me reconoce el noble pueblo de Venezuela?", expresó airado el mandatario durante un mitin en el estado Vargas (norte).

Aludiendo a Estados Unidos, Maduro señaló que no le teme al "imperialismo", definiéndolo como "un tigre de papel".

Los comicios son rechazados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que no ofrecen garantías de transparencia.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió este miércoles un calendario electoral "acordado" y "creíble" en Venezuela, que permita sentar las bases para unas elecciones "libres y justas".

"Pedimos una revisión del calendario electoral basada en un calendario acordado y creíble", dijo ante la Eurocámara en Bruselas, advirtiendo que "no es una mera cuestión de la fecha, también del procedimiento electoral mismo".

El principal contendor de Maduro es el exgobernador opositor Henri Falcón, un chavista disidente que se inscribió contrariando la decisión de la MUD, de la que forma parte.

La encuestadora Datanálisis da un empate técnico entre Falcón y el presidente, mientras que Delphos señala a Maduro como favorito con 42% frente a 30% del exgobernador entre los "seguros de votar", pese a que 80% de los venezolanos rechaza su gestión según ambas firmas.