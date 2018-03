MariellePresente: Asesinato de concejala brasileña, el asunto más comentado de Twitter

Agencia AFP

15.03.2018

El asesinato de la concejala de izquierda Marielle Franco en Rio de Janeiro la noche del miércoles llegó a ser el jueves el asunto más comentado en la red social Twitter, con hashtags como #MariellePresente.

Miles de personas, incluyendo políticos y personalidades del mundo del espectáculo y del deporte, expresaron su conmoción por la muerte de la joven concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de su chofer Anderson Pedro Gomes, que recibieron al menos nueve tiros cuando se desplazaban en un vehículo en el centro de Rio.

El compositor y cantante Caetano Veloso tuiteó un clip dedicado a la concejala. "Estoy triste, tan triste, muy triste", entonó el brasileño guitarra en mano.

#MariellePresente #LutoPorMarielle

Estou Triste ( https://t.co/qKS1cqRoBW )

“Estou triste, tão triste

Estou muito triste

Por que será que existe o que quer que seja

O meu lábio não diz

O meu gesto não faz

Sinto o peito vazio e ainda assim farto...”#CaetanoVeloso pic.twitter.com/9xW5V68201 — Caetano Veloso (@caetanoveloso) 15 de marzo de 2018

"De las pocas veces que me falta la voz. En shock. Horrorizada. Toda muerte me mata un poco. De esta forma me mata más. Mujer, negra, lesbiana, activista, defensora de los derechos humanos. Marielle Franco, su voz tendrá eco en nosotros. Gritemos", escribió la mítica cantante brasileña Elza Soares.

Das poucas vezes que me falta a voz. Chocada. Horrorizada. Toda morte me mata um pouco. Dessa forma me mata mais. Mulher, negra, lésbica, ativista, defensora dos direitos humanos. Marielle Franco, sua voz ecoará em nós. Gritemos. — Elza Soares (@ElzaSoares) 15 de marzo de 2018

La ola de repudio fue creciendo conforme las horas pasaban y trascendió las fronteras de Brasil en el transcurso de la mañana.

"Expresamos nuestra firme condena por el brutal asesinato de la Hna. concejala Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad, Río de Janeiro, Brasil", tuiteó el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Expresamos nuestra firme condena por el brutal asesinato de la Hna. concejala Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad, Río de Janeiro, Brasil. Nuestra solidaridad a la familia de la compañera de lucha y una valiente mujer que sacrificó su vida en defensa de los DDHH. pic.twitter.com/fCrqunFNVr — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 15 de marzo de 2018

"#Marielle Franco Mujer negra, bandera de la lucha en la periferia de RioDeJaneiro, activista por las causas sociales, fue asesinada ayer...mucho dolor, impotencia, tristeza y bronca Marielle, Tu voz nunca callará...", escribió el ex futbolista argentino Juan Pablo Sorín en su cuenta oficial.

Sua voz nunca calará... #MarielleFranco

Mujer negra, bandera de la lucha en la periferia de RioDeJaneiro, activista por las causas sociales, fue asesinada ayer...mucho dolor, impotencia, tristeza y bronca

Marielle, Tu voz nunca callará... pic.twitter.com/SKI96XZyxP — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) 15 de marzo de 2018

Muchos rindieron homenaje retuiteando publicaciones previas de la concejala que un día antes denunciaba el homicidio de un joven en Rio de Janeiro y cuestionaba "¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra acabe?". El tuit viralizó y fue compartido más de 7.000, con 17.000 mil likes este jueves.

Los últimos posts de Marielle Franco de poco antes de su asesinato y relatan las intervenciones de participantes en un acto de empoderamiento de mujeres negras.

Franco, líder de la Maré, una de las mayores comunidades pobres de Rio, tenía presencia activa en las redes sociales denunciando la violencia policial en las favelas y luchando contra la discriminación racial y de género.