Mensajes entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo superaron los 100 mil en el año

16.01.2018

Los mensajes enviados y recibidos por el teléfono de Nahir Galarza (19) la joven argentina que mató con dos disparos a Fernando Pastorizzo (20), serán claves para comprobar si existía entre ellos o no una relación.

Recordemos que la defensa de Galarza ha indicado que ambos no mantenían una relación sentimental, lo que ayudaría a la joven a bajar la pena a la que se arriesga por haber asesinado al joven durante la semana pasada, la que podría llegar a los 35 años de cárcel efectiva.

Por ello, este lunes se entregaron las primeras pericias al smartphone de ella, la que dio como resultado que ambos, durante el último año, intercambiaron más de 100 mil mensajes, así lo informó el diario local El Día.

“La cuestión del vínculo está absolutamente probada y la autoría del hecho también. En lo que estoy trabajando y en lo que vamos a tratar de extraer de esta pericia, son los elementos que nos permitan probar la alevosía”, explicó el abogado querellante Rubén Virué al mismo medio. “Debo bajar un programa y luego revisarlos, va a llevar tiempo, además el número que me dio el fiscal de 104 mil me cuesta creerlo”, agregó.

Por otro lado, el manager Jorge Zonzini, contratado por la familia de Galarza para comunicarse con los medios, aseguró a Clarín que "ayer el fiscal le entregó un CD a las partes, con la desgrabación. No tenés idea lo que hay. Hay cosas que son no publicables, pero demuestran el hostigamiento, con la denigración de la mujer. Podés llegar a tener 100 llamados en el correr de 40 minutos".

Según la defensa, "que asco me das", "sos un gato", "pedazo de asco", "sos enferma", serían parte de los mensajes que Pastorizzo le habría enviado a ella.

"Hay mensajes WhatsApp y de texto. Como ella lo bloqueaba, se ven mensajes de texto. Cuando te bloquean, ya no tenés audio. Y el tipo llamaba, llamaba, llamaba. Por eso, el día del suceso, cuando ella viaja en un remis a buscar su cargador de iPhone, el abogado dijo: 'Hay una cosa rara, hay 102 mensajes solamente en el trayecto de 22 minutos'. El tipo le decía: '¿Por qué no me atendés?'", finalizó Zonzini.