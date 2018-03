Millones de mujeres marchan a lo largo del mundo para conmemorar este ocho de marzo

24Horas.cl Tvn

08.03.2018

Este ocho de marzo nuevamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer en diversas partes del planeta. La lucha por el respeto a los derechos fundamentales y la igualdad de género continúa, en el marco de unos últimos años marcados por la movilidad y denuncia femenina.

Este día ha estado marcado por acontecimientos que remecen la historia, desde la iniciativa del Partido Socialista de Estados Unidos por conmemorar a la mujer un 28 de febrero de 1909 hasta el año 1975, cuando las Naciones Unidas conmemoró el Día Internacional de la Mujer un ocho de marzo. Durante el transcurso de este proceso se registraron hechos determinantes que le dieron forma a la lucha, como el caso de las 140 trabajadoras que murieron en un incendio de una fábrica textil en Nueva York, 1911.

: La razón por la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo Leer más

A varios años de ello, este 2018 incluye varias actividades durante todo el mes de marzo y en más de 170 partes del planeta.

Latinoamérica

Santiago de Chile será el escenario donde diversas organizaciones sociales se congregarán para llevar a cabo la marcha tradicional que partirá en Plaza Italia y finalizará en Los Héroes. No + AFP, Ni Una Menos, CUT, FECH, CONFECH, entre otras organizaciones, saldrán a las calles para gritar las consignas que incluyen desde el término de la brecha salarial de género hasta el fin de los femicidios y la violencia de pareja. Además, en casi todas las regiones se conmemorará la fecha.

>> Revisa el evento pinchando acá <<

Santiago de Chile, ocho de marzo de 2017.

En Buenos Aires, Argentina, las mujeres claman, entre otras cosas, por el derecho al aborto. El proyecto está siendo tramitado y la movilización correspondiente será desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso. En suma, se esperan eventos y reuniones reflexivas en todo el país trasandino.

Por su parte, en Río de Janerio, Brasil, se llevará a cabo una marcha para luchar en contra de la violencia a la mujer y los femicidios de las que son víctimas. Se espera una amplia convocatoria en todo el territorio carioca.

Ciudad de México, en el país azteca, también se sumará. Las organizaciones de Derechos Humanos y los grupos feministan buscan acabar de una vez por todas con la preocupante tasas de femicidios, las cuales se materializa en un asesinato contra la mujer cada cuatro horas.

Estados Unidos

En Nueva York se realizará la Huelga Internacional de Mujeres, organizada por varios grupos y organizaciones sindicales. La cita será en el Washington Square y Park y las y los manifestantes harán una escala en varios puntos que maracaron la violencia e incluso la esclavitud de la mujer en la ciudad, como el Triangle Shirtwaist Factory. Además, en Los Ángeles y Washington también se producirán manifestaciones multitudinarias.

Europa

Londres, Reino Unido, fue el lugar donde la marcha por el Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el pasado cuatro de marzo. Esta celebró el 100° aniversario del voto femenino británico.

Roma, Italia, será sólo una de las ciudades del país que convocará a marchas. Una de ellas partirá desde el Coliseo y pretende apoyar a la causa internacional.

En España, Madrid verá movimientos de la Plataforma Feminista Contra las Violencias Machistas, agrupación que adhirió al paro internacional y que busca, como su nombre lo explicita, terminar con los malos tratos y femicidios. Además, en Barcelona la Comisión Unitaria para el ocho de marzo tiene prevista una masiva manifestación bajo la consigna "la revolución imparable de las mujeres".

Estambul, Turquía, Cuatro de marzo de 2018.

Arabia Saudita conmemoró el día por segunda vez en su historia. La principal manifestación se llevó a cabo el dos y tres de marzo, cuando un festival de música rindió honores a la mujer.

Sin embargo, pese a la urgencia de la causa mundial, en algunos países esta fecha no es tomada en cuenta. Por ejemplo, en Rusia el ocho de marzo no se trabaja y últimamente la jornada se ha alejado de las manifestaciones pasando a ser casi un día comercial como cualquier otro. En Eslovaquia pasa un caso similar y en Irán, donde la mujer no podrá manifestarse, se prevé un ocho de marzo de conflictos y enfrentamientos entre las valientes y el duro régimen marcado por el machismo desde la época antigua.