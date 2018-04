Muere Winnie Mandela, exesposa de Nelson Mandela

Agencia AFP

02.04.2018

Winnie Mandela, exesposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela, murió a los 81 años, como consecuencia de "una larga enfermedad", el lunes en un hospital de Johannesburgo, anunció su portavoz.

"Con gran tristeza informamos al público que Winnie Madikizela Mandela falleció en el hospital Milkpark de Johannesburgo el lunes 2 de abril", declaró el portavoz Victor Dlamini en un comunicado.

