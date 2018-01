Mujer argentina que golpeó brutalmente a su hija se justificó: "Me escondió la tablet"

24Horas.cl Tvn

10.01.2018

Una mujer que golpeó y zamarreó a su hija por un tablet en Bahía Blanca, Argentina, se justificó indicando que la menor le escondió el aparato tecnológico.

Según publica TN, Belén Arzola, autora del maltrato ahora rompió el silencio y a través de Facebook intentó justificar lo que había hecho. "Se lo merecía", escribió y agregó: "Me escondió la tablet".

El argumentó sólo duró unos minutos en las redes sociales puesto que rápidamente causó aún más indignación de la que ya había. Algunos usuarios hicieron pantallazos de la publicación a modo de funa.

"Yo soy la madre y tengo derecho a mandar con mis hijas, y ustedes no se tienen que ni meter siquiera ni tampoco escracharme por que la cagada a palos se lo merecía, no le pegué por que quería y ahora todos estos hijos de putas!!. Y a mi no me van a quitar mis hijos" , señaló Arzola.

Destacar que en su perfil de Facebook la descripción de su cargo laboral es "cuidando y amando a mis hijas".

Por otra parte, las tres menores quedaron a cargo de la Justicia, entidad que les busca abrigo y protección y que destinó a dos de ellas a vivir con una famliar.