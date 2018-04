Mujer de 27 años muere "embalsamada viva" tras fatal error médico

24Horas.cl Tvn

08.04.2018

Una mujer rusa de 27 años murió luego de que el equipo médico que la trataba le suministrase formalina en lugar de suero.

La joven estaba hospitalizada en la ciudad de Ulyanovsk, en Rusia, cuando comenzó a mostrar síntomas que preocuparon a su madre. Todo partió con enorme dolor y luego convulsiones.

"Le puse calcetines, le puse una bata, luego una manta, pero ella temblaba a tal punto que ni siquiera lo puedo describir", relató la madre de Ekaterina, Galina Baryshnikova, al Daily Mail.

