Mujer impacta su auto contra barreras de seguridad de la Casa Blanca

24Horas.cl Tvn

23.02.2018

Un llamativo hecho ocurrió durante la tarde de este viernes en la Casa Blanca, luego que un auto se estrellara contra las barreras de seguridad del recinto ubicado en Washington.

Según informaciones preliminares, una mujer habría querido ingresar al recinto de gobierno estadounidense, aunque no se descarta que el hecho solo haya sido un accidente.

La situación fue informada por el Servicio Secreto de Estados Unidos, informando que la mujer fue detenida y que no hizo falta disparar para poder detenerla.

Además, el mismo organismo dio cuenta que ninguna persona quedó herida producto del incidente.

No obstante, y como medida de seguridad, por el momento se impide tanto la entrada como salida de personas desde la Casa Blanca.

BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E.