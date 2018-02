Nahir Galarza pide una entrevista con el Instituto Nacional de Mujeres para "contar su verdad"

La entidad consideró esta medida como una "muy mala estrategia" de la defensa de la joven, confirmando que no va a intervenir en la causa que ha conmocionado a Argentina.

01.02.2018

La joven trasandina, Nahir Galarza, que confesó el crimen de su pareja Fernando Pastorizzo, solicitó reunirse con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en Argentina para "contar su verdad".

Según consigna TN, la defensa de la joven acusada de asesinar de dos balazos a Pastorizzo sacó un nuevo "as bajo la manga" a fin de aminorar la condena que podría caer sobre ella. Para Galarza los "disparos accidentales" fueron detonados en una reacción contra la violencia de género, e intentará hacer creer esto al Instituto Nacional de las Mujeres, buscando algún tipo de refugio.

Galarza solicitó una entrevista para "contar su verdad" a la directora de la entidad antes citada, aludiendo a que "no se quieren estudiar las pruebas" del expediente, según dijo su vocero personal. Además, "hay 150 mensajes de hostigamiento y violencia de género desde el 28 de junio de 2015 hasta el día del crimen, a eso se le suman los mensajes por Whatsapp, más todo el proceso de testigos que dejan en claro que no hay un entendimiento de lo que es la violencia de género", cerró.

"Me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda", afirmó en una carta Galarza a Fabiana Tuñez, titular del instituto. Frente a ello, el organismo aseguró que no participa en la investigación sobre la muerte de Pastorizzo y consideró también que fue una "muy mala estrategia" de la defensa de Galarza.

"No vamos a intervenir en una causa de la cual no tenemos conocimiento", destacaron desde INAM.

Finalmente, la carta dice: "A la sra. Directora Ejecutiva del I.N.A.M.

Fabiana Tuñez

Me dirijo a usted a los fines de dar mi agradecimiento eterno por su intervención en el caso que aquí en Gualeguaychú me tiene como detenida con prisión preventiva. Asimismo le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda. Para ello el señor Zonzini, Jorge quien se encuentra a cargo de mi exposición en los medios como único portavoz de mi verdad, en caso de ser factible queda a su disposición para el traslado a esta ciudad si fuera necesario.

Desde ya, una vez más, gracias por sus esfuerzos".