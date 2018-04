Nicolás Maduro se baja de la Cumbre de las Américas porque estima que "no tiene relevancia"

24Horas.cl TVN

10.04.2018

La Cancillería de Venezuela informó que el presidente de la nación, Nicolás Maduro, decidió no asistir a la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Lima (Perú).

El mandatario estimó que la cita entre las autoridades del continente "no tiene relevancia ni prioridad en la política exterior" del país.

"Anoche decidí que no voy a asistir a la Cumbre de las Américas. Esa Cumbre no es prioridad para nosotros, no hay nada importante para tratar allí", agregó en un acto transmitido por la televisión oficial.

Al respecto, cabe mencionar que una decisión similar tomó con anterioridad el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien argumentó que necesitará enfocarse en lo que está sucediendo en Siria.

Pdte. @NicolasMaduro asegura que la Cumbre de las Américas no tiene relevancia ni prioridad en la política exterior de Venezuela, por lo que no asistirá al evento que se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima-Perú. https://t.co/oYmpOtdRvf — Cancillería (@CancilleriaVE) 10 de abril de 2018

El importante encuentro donde hasta el momento está confirmada la participación del Presidente Sebastián Piñera, se desarrollará los días 13 y 14 de abril en la capital peruana.