Nueva balacera en Nashville dentro de un centro comercial dejó un muerto

03.05.2018

Una víctima fatal dejó una balacera registrada la tarde de este jueves al interior del centro comercial Opry Mills, ubicado en la ciudad estadounidense de Nashville, en el estado de Tennessee (EEUU).

El responsable, según la policía local, fue un joven de 22 años que resolvió de esta manera un conflicto con otro joven conocido de la misma edad. El organismo detalló además que antes de percutar el arma, hubo un altercado físico entre ambos protagonistas.

La persona fue capturada por la policía minutos más tarde, entregando posteriormente el arma del delito.

BREAKING: Dispute at Opry Mills Mall results in gunfire. One person shot. Suspected shooter in custody. No additional imminent threat known. Mall being swept by MNPD officers as a precaution.

This is the pistol surrendered by the 22-year-old suspected shooter in the Opry Mills case. He has been taken to an MNPD facility to be interviewed. The 22-year-old shooting victim has died. The shooting was preceded by a physical altercation between the two. pic.twitter.com/OhT2jIZl23