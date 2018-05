Oposición venezolana llama a vaciar las calles el día de la elección

Agencia Reuters

03.05.2018

La oposición de Venezuela llamó el jueves a dejar desoladas las calles del país en rechazo a un "fraude electoral" en los comicios presidenciales del 20 de mayo, que dijo deben realizarse en diciembre.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), o la coalición de partidos políticos opositores, además llamó a "quienes por presiones del régimen" deban participar en los comicios a que hagan "todo lo necesario para que su participación sea anulada".

Venezuela, sumergida en una espiral inflacionaria de cuatro dígitos y una recesión económica, encara un proceso electoral en el que se anticipa una alta abstención de los votantes, preocupados por la escasez de alimentos, medicinas, los cortes en el suministro de electricidad y agua, así como un servicio público de transporte cada vez mas precario.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que las dificultades económicas del país con las mayores reservas petroleras del mundo se deben a una "guerra económica" de sus adversarios y que encabeza Estados Unidos.

"No participar este 20 de mayo, no significa que no estemos dispuestos a acudir a elecciones futuras, pero estas deben ser de manera libre, democrática y plural", dijo la MUD en un comunicado en el que ratificó que los comicios deben ser en diciembre, como tradicionalmente se han celebrado en el país.

La presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo en una conferencia de prensa más temprano que no habrá cambios en la fecha.

"A pesar de que muchos quisieran, no se va a suspender" el proceso, dijo Lucena.

Países de América y la Unión Europea han dicho que desconocerán los resultados de las urnas el 20 de mayo porque carecen de transparencia y no hay una participación equilibrada de los opositores, cuyos máximos líderes o estan encarcelados o impedidos de participar.