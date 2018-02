Pasajeros captan momento exacto en que motor de avión comienza a destruirse en el aire

24Horas.cl TVN

14.02.2018

Pasajeros de un vuelo en Estados Unidos lograron captar el momento exacto en que un motor de la aeronave comienza a destruirse en pleno vuelo, quedando obligado a realizar una maniobra de emrgencia.

Todo ocurrió cuando el vuelo UA1175 de United Airlines se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Hawaii, pero un fuerte estruendo alertó a todos quienes iban a bordo.

Los pasajeros dieron cuenta que, al instante, parte del fuselaje de motores colocados bajo una de las alas comenzó a desintegrarse cuando aún restaban varios metros para descender.

El piloto les comunicó el fallo que estaba sufriendo la aeronave, siendo necesaria la realización de una maniobra especial, la cual pudo efectuarse sin complicaciones.

Ya en tierra, todas las personas pudieron bajar del avión sin lesiones, pero dejando constancia de los diversos videos que mostraron cómo el vehículo se mantenía en movimiento pese al daño mecánico que este tenía.