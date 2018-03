Pescadores encuentran 27 pares de manos en una bolsa en medio de la nieve siberiana

24Horas.cl Tvn

Un escabroso hallazgo hizo un grupo de pescadores que avanzaba por la nieve siberiana en las cercanías de la frontera entre Rusia y China.

Los trabajadores encontraron una bolsa que contenía 27 pares de manos cercenadas, situación que reportaron a las autoridades locales para su investigación.

De acuerdo a la revista Time, cerca del lugar en que se encontraron las extremidades también había un bolsa con restos médicos como cobertores de pies y vendas.

La noticia fue cubierta alrededor del mundo luego de que el Siberian Times reportara el hecho a través de sus redes sociales.

