Policía confirma un "tiroteo activo" al interior de las oficinas de YouTube en California

03.04.2018

Pese a que en primera instancia la información no fue confirmada, la policía de San Bruno (California) corroboró con el correr de los minutos que un tiroteo se registró al interior de las oficinas centrales de YouTube en la ciudad.

Mientras la situación se mantiene en desarrollo, la empresa Google anunció que se encuentra recabando antecedentes al respecto. De acuerdo a datos preliminares, se trataría de un pistolero solitario.

