Policía estadounidense revela video de fatal atropello propinado por un Uber en modo autónomo

22.03.2018

Durante este jueves, la policía de Tenpe, Arizona, Estados Unidos, reveló un video en el que se aprecia el fatal atropello una mujer en la carretera.

La secuencia muestra la vista interior y exterior del transporte Uber, el cual iba en modo autónomo, en el momento que impacta a una persona que transitaba con una bicicleta por la carretera.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ