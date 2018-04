Presidente de Colombia condena en Lima asesinato de periodistas ecuatorianos

Juan Manuel Santos dijo que "le he dicho al presidente Lenin y le he reiterado que tiene todo el apoyo y toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia"

Agencia AFP

13.04.2018

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó este viernes en Lima, en el marco de la Cumbre de las Américas, el asesinato de dos periodistas y el chofer de un diario ecuatoriano, quienes habían sido secuestrados el 26 de marzo por guerrilleros disidentes de las FARC.

"Espero nuevamente condenar este hecho deplorable, este asesinato de estos tres ciudadanos ecuatorianos. He estado en permanente comunicación con el presidente (ecuatoriano) Lenin Moreno, le he dicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo y toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia", dijo Santos a los periodistas

Los responsables de los asesinatos son "bandas de criminales dedicadas al narcotráfico. Las FARC ya dejó de existir, ya no existe", indicó.

"Ya comenzamos las operaciones del lado colombiano, como ya empezaron del lado ecuatoriano. Este hecho se produjo en el Ecuador. El alias Guacho (el jefe del grupo armado que capturó al equipo de prensa) es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solo colaborando con las fuerzas armadas ecuatorianas vamos a poner a buen recaudo a este criminal", agregó Santos.

Cacería a Guacho

Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra.

Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.

Guacho se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.

"Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho, en la lista del os más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia", informó Moreno.

Tras el fatal anuncio de Moreno, junto a las principales autoridades de su gobierno, también se vivieron reacciones de profundo dolor en la vigilia convocada frente al Palacio de Gobierno, en el centro de Quito.

"Es muy doloroso porque manteníamos la fe y la esperanza de recuperar al equipo com vida. Resulta unaa cobertura muy atípica por el sentimiento que se tiene. Lo unico que pido es que hagan todo lo posible por recuperar sus cuerpos", explicó a la AFP Álex LLanos, periodista de la televisiora Ecuador TV.

Es el fin de un caso convertido en pesadilla, especialmente para los familiares. En los 19 días de desaparición, la información había llegado a cuentagotas y cruzada por rumores y datos falsos.