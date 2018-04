Presidente Macron pide a Estados Unidos fortalecer el "multilateralismo"

24Horas.cl TVN

25.04.2018

El Mandatario francés, Emmanuel Macron, abordó este miércoles varios temas ante el Congreso de Estados Unidos, principalmente referidos al estado mundial de las relaciones diplomáticas, el cambio climático, el temor de una guerra comercial y la situación con Irán.

Según informan medios internacionales, el jefe de Estado remarcó que se debe acabar con el aislamiento y "la ilusión del nacionalismo", apostando en cambio por "un fuerte multilateralismo" que tenga como objetivo fortalecer instituciones como la ONU y la OTAN.

Además, explicó que una eventual guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) tendría graves efectos a nivel planetario. "Lo único que conseguirá -la guerra comercial- es destruir el empleo, aumentar los precios y la clase media tendrá que pagar por ello".

En otro ámbito de la conferencia, Macron se refirió a una posible reintegración del país comandado por Donald Trump al Acuerdo de París sobre el cambio climático. "Enfrentémoslo. No hay planeta B", comentó adelantando que, en base a su buena y mediática relación con Trump, Estados Unidos acabaría formando parte de este.

En torno al acuerdo con Irán -referido a los temas que quedaron pendientes en el pacto nuclear de 2015- Emmanuel Macron fue tajante al declarar que "Irán no poseerá nunca ningún arma nuclear. No ahora. Ni en cinco años. Ni en diez años". De esta forma y junto a su homólogo Trump, proponen un "nuevo acuerdo".