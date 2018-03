Regulador financiero de Estados Unidos pide documentos sobre préstamos del yerno de Trump

Agencia AFP

01.03.2018

El estado de Nueva York pidió a tres bancos información sobre sus relaciones con las empresas inmobiliarias de la familia de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, aseguró este miércoles una fuente próxima al caso.

Maria Vullo, jefa del DFS (Department of Financial Services), se dirigió por carta la semana pasada al Deutsche Bank, Signature Bank y al New York Community Bank, pidiendo detalles de los diversos préstamos solicitados por la empresa de Kushner, dijo esta fuente a la AFP.

Tanto el DFS como el Deutsche Bank rechazaron comentar estar información.

"No hemos recibido la copia de esta carta", indicó a la AFP una portavoz de KushnerCompanies.

La firma agregó: "Nuestra empresa es una sociedad multimillonaria y extremadamente sólida financieramente. Antes de la dimisión voluntaria de nuestro consejero delegado (JaredKushner) para servir a nuestro país, nunca habíamos recibido tal petición. Este tipo de demandas parecen más acoso por motivos políticos".

The New York Times publicó el miércoles que Kushner Companies recibió grandes préstamos de Apollo Global Management y Citigroup poco después de que el yerno de Trump se reuniera en la Casa Blanca con representantes de las dos compañías.

El diario citó a Don Fox, exdirector interino de la Oficina de Ética Gubernamental de Obama, diciendo que los préstamos planteaban dudas sobre conflictos de intereses.

Kushner se reunió en 2017 varias veces con Joshua Harris, fundador de Apollo Global Management, una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, e incluso discutieron una posible posición de la Casa Blanca que nunca se materializó, dijo el diario. Poco después, la empresa prestó a las empresas Kushner 184 millones de dólares.

También se reunió con el director ejecutivo de Citigroup, Michael L. Corbat, en la primavera de 2017, antes de que Kushner Companies recibiera un préstamo de 325 millones de dólares, informó el Times.

Diplomado en Derecho en Harvard y la universidad de Nueva York, antes de convertirse en un pilar de la Casa Blanca, el esposo de Ivanka Trump tomó las riendas de la empresa familiar, anunciando en enero de 2017, justo antes de su nombramiento como consejero, que dejaba la sociedad.

Aunque Kushner abandonó voluntariamente sus cargos en más de 200 entidades vinculadas al imperio inmobiliario de su familia, aún conserva parte de las acciones de la mayoría de estas sociedades, que probablemente aún le reportan beneficios, según documentos publicados por la Casa Blanca en abril de 2017.

No es la primera vez que la empresa de Kushner, quien posee activos inmobiliarios en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, está en primer plano.

En mayo de 2017, la compañía se disculpó por haber mencionado a Jared Kushner durante una presentación de uno de sus proyectos a un grupo inversor chino, lo que podría violar las reglas de conflicto de intereses.