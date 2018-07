Reportan a una persona armada en los alrededores de la American University de Washington

24Horas.cl TVN

18.07.2018

Pasadas las 13:30 horas de este miércoles, la American University de Washington reportó la presencia de una persona armada cerca del campus, incitando a la población a tomar los resguardos necesarios.

De acuerdo a la información entregada por la casa de estudios en su cuenta de Twitter, se trata de informaciones preliminares que darían cuenta de la presencia de un sospechoso portando algún tipo de armamento en acción temeraria.

Por ello, se recomendó a las personas "mantenerse lejos de ventanas y puertas" hasta que se realicen los protocolos correspondientes.

Además, todas las actividades y accesos a la zona fueron canceladas de manera indefinida.

AU Alert: Reports of armed intruder near campus. Lock doors & stay away from windows-If outside, leave campus immediately-Police responding. More info to follow