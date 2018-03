Reportan disparos en el campus de la universidad de Central Michigan

24Horas.cl TVN

02.03.2018

La mañana de este viernes se registraron disparos en el edificio "Campbell Hall" en el campus de la universidad de Central Michigan, situado en la ciudad de Mount Pleasant, Estados Unidos.

Desde la misma casa de estudios señalaron que el sospechoso del ataque se encuentra prófugo. Según la descripción de la policía de Pleasant, se trataría de un hombre considerado altamente peligroso. Además, tendría 19 años y estaría vestido con un pantalón mostaza y un polerón color azul.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) 2 de marzo de 2018

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de marzo de 2018

UPDATE: The suspect is a black male and considered armed and dangerous. More information will be shared as it becomes available. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) 2 de marzo de 2018

La asociación de estudiantes de la universidad, llamó a que todos permanezcan al interior de sus habitaciones y salas de clases.

Los hechos se generan a una semana del tiroteo que afectó a una escuela en Florida, que dejó 17 muertos y 15 heridos, hecho que reabrió el debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos.

La policía confirmó que dos personas habrían fallecido, quienes no serían estudiantes de la casa de estudios. En tanto, se especula que el tiroteo comenzó a raíz de una "situación doméstica".

If you’re on the CMU campus please stay inside! Stay safe everyone. This is terrifying to wake up to. pic.twitter.com/xImaUfDdIA — Liv (@Oliviaps17) 2 de marzo de 2018