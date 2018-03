Reportan tiroteo en escuela secundaria de Maryland, cerca de Washington

Agencia AFP

20.03.2018

Un colegio de secundaria en la localidad de Great Mills, en Maryland (a poco más de una hora de Washington) se encontraba este lunes cerrada por seguridad luego de registrarse un tiroteo en el establecimiento, informaron autoridades locales.

El Departamento de Educación de esa comunidad informó que el incidente había sido "contenido", pero por el momento no se conocen informaciones sobre eventuales víctimas del incidente.

: Fiscalía pedirá la pena de muerte para autor de masacre en Florida Leer más

Imágenes aéreas exhibidas por televisión mostraban numerosos automóviles de la policía controlando todos los accesos del complejo educacional, que cuenta con unos 1.600 alumnos de 14 a los 18 años.

Un estudiante de ese colegio, que se identificó como Jonathan Freese, dijo telefónicamente a la red CNN que "todo ocurrió muy rápido, justo después del inicio de la jornada de clases".

De acuerdo con Freese, "la policía llegó y respondió rápidamente. Llegaron muchos agentes. Ahora, la policía está recorriendo las salas de clase".

Este incidente ocurre cinco semanas después que un joven de 19 años, armado con un rifle semiautomático, invadiera un colegio en Parkland, Florida, provocando la muerte de 14 estudiantes y tres adultos.

Esa masacre provocó una intensa oleada de indignación en todo el país por las normas que permiten el acceso a armas de grueso calibre.

Estudiantes de todo el país tienen previsto realizar una manifestación el 24 de marzo para exigir que se adopten medidas más rígidas para la compra de armas.

Another school shooting at the Great Mills High School in St. Mary's County Maryland.



Schools MUST protect their students by installing metal detectors and armed security.



Just hoping it won’t happen at your school doesn’t work.#TuesdayThoughts "Great Mills HS in Maryland"