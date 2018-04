Sancionan a estudiante en Argentina por asistir a clases sin sostén

A la joven de Villa Urquiza le entregaron una observación por "presentación y vestimenta", pese a que en el reglamento de convivencia del colegio no se habla de ropa interior.

24Horas.cl Tvn

23.04.2018

Una estudiante del Colegio Reconquista, de Villa Urquiza, Argentina, fue sancionada por ir a clases sin sostén.

Según consignó TN, la medida contra la alumna de cuarto año e identificada como Bianca fue ordenada por la rectora del establecmineto. "Me frena la rectora en el pasillo y me dice que no puedo venir al colegio sin sostén", señaló la afectada.

De esta manera, a la escolar le entregaron una observación por "presentación y vestimenta", lo que quedó anotada en el cuaderno de comunicaciones, siendo sus padres informados, pese a que en el reglamento de convivencia del colegio no se habla de ropa interior. "Me parece bastante raro lo que pasó. No le encuentro ninguna lógica", señaló la joven.

En esa línea, Bianca expuso que "el reglamento de convivencia dice cómo tenemos que venir vestidos, pero en ningún lugar dice nada del corpiño (sostén)". Según el texto, se permite a los estudiantes llevar pantalón largo, bermudas lisas -no playeras- del largo de la rodilla o pantalón tipo capri. También buzo o polera manga corta, sin transparencia. En tanto, se prohíbe el uso de musculosas, escotes y ojotas (sandalias).

Tras el episodio, la mamá de la estudiante fue al colegio a quejarse con la rectora, quien afirmó que la sanción radicó porque su hija llevaba "un vestido con tiritas". Sin embargo, la primera observación fue porque no utilizaba ropa interor. Al respecto, Bianca aseguró que "hablé con mis profesores y a todos les pareció una locura".

Al revelarse la insólita, otros alumnos hicieron carteles que pegaron por todo el colegio.