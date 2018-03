Sancionan a policía argentina por "atrevida" fotografía con el uniforme y su arma

24Horas.cl Tvn

14.03.2018

Una policía argentina fue sancionada tras tomarse una atrevida fotografía con el uniforme y su arma.

La instantánea por la que fue sancionada la mujer fue viralizada a través de redes sociales a fines de febrero, en la que aparece con su chaqueta de oficial abierta a la altura del pecho y con una blusa negra levantada, mostrándose en ropa interior. El hecho llevó a la Dirección de Asuntos Internos a separarla preventivamente de la institución.

Debido a esto, los superiores de la oficial bonaerense, identificada como María Florencia Salinas, le solicitaron su arma reglamentaria y la placa. Sumado a ello, le informaron que no se presentara a trabajar durante dos meses, motivo por el que recibirá la mitad de su sueldo durante el tiempo que se mantenga la sanción.

Según consignó Clarín, la figura en la constancia que pesa en su contra es de "falta administrativa grave".

En tanto, Salinas argumentó que la fotografía data de hace dos años, asegurando que se la tomó para mostrarle un piercing en el ombligo a su ex pareja. "Era enfermo de celos y le mandaba fotos de prácticamente todo lo que hacía. Le estaba mostrando el aro de la panza porque él me pedía cómo había quedado el piercing en el ombligo. No fue nada sensual".

En esa línea, la policía sostuvo que la imagen por la que fue sancionada y otras en las que se la veía en ropa interior, fueron publicadas por un perfil falso armado para difamarla. Además, negó dedicarse a la venta de lencería erótica, como había trascendido. "Posé para una amiga con la que ayudamos a un merendero. Es ella la que se dedica a comercializarla", dijo.

En los próximos días, la uniformada deberá hacer su descargo ante Asuntos Internos, donde aún no se fija la fecha de su declaración.