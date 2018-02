Se registra tiroteo frente a sede de agencia de inteligencia NSA de EEUU

Agencia AFP

Un tiroteo se registró este miércoles durante la mañana en las afueras de la sede de la agencia de inteligencia NSA, en los alrededores de la capital estadounidense, dejando posiblemente tres heridos.

La cadena de televisión NBC Washington difundió imágenes de un vehículo de color negro incrustado en las barreras que protegen el ingreso a este complejo que cuenta con máxima seguridad. Se observaba además a una persona esposada sentada sobre la acera. Un portavoz de la NSA dijo que la situación estaba bajo control.

La NSA es una agencia de inteligencia secreta especializada en acciones de vigilancia electrónica.

Según la cadena local ABC 7 News, tres personas han sido heridas de bala y un sospechoso fue arrestado.

"El presidente ha sido informado del tiroteo en Fort Meade. Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a todas las personas que han sido afectadas", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

El departamento de policía del condado de Anne Arundel en Maryland, donde se ubica la sede de la NSA, anunció en Twiter que no estaba a cargo de esta investigación.

