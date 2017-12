Tiroteo en Estados Unidos: Un policía muerto y seis heridos

Agencia AFP

31.12.2017

Un policía murió y otras seis personas resultaron heridas el domingo en Estados Unidos cuando las autoridades intervinieron para resolver "disturbios de orden público" en una zona residencial de los suburbios de Denver, Colorado.

La policía disparó contra un sospechoso que "se cree que murió" durante el tiroteo en una residencia en Highlands Park, a unos 20 kilómetros del centro de Denver, dijo la policía del condado en Twitter.

De los seis heridos, cuatros son policías y dos civiles, precisaron los agentes.

La cifra de agentes víctimas en el tiroteo del domingo parece ser una de las más altas desde que cinco oficiales en Dallas, Texas, fallecieron y otros resultaron heridos por los disparos de un hombre encolerizado por las muertes de negros a manos de la policía.

Las autoridades no ofrecieron más detalles del incidente.