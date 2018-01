Tiroteo en Nueva York deja al menos tres heridos

24Horas.cl Tvn

21.01.2018

Tres personas resultaron heridas producto de un tiroteo que se registro durante este domingo en la ciudad de Nueva York, en la cercanías del conocido edificio Empire State.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos en donde se encuentran estables, mientras que el autor de los disparos es buscado por la policiía.

De momento, se desconoce las razones del incidente.

UPDATE: Police say they're searching for at least one gunman after three people were shot in Midtown https://t.co/SvA0ffSAn8 pic.twitter.com/q0jrrRX5Zp