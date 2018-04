Tiroteo en oficinas de YouTube en California deja al menos cuatro heridos de bala

Agencia AFP

04.04.2018

Al menos cuatro heridos de bala fue el saldo de un tiroteo que desató pánico en las oficinas de YouTube en California este martes, en el que la principal sospechosa aparentemente se suicidó.

"Tres heridos de bala fueron transportados al hospital, además del sospechoso que creemos sufrió de un disparo autoinfligido", dijo a periodistas el jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini, sin ofrecer más detalles de la supuesta tiradora, cuya identidad se esta determinando en la morgue.

Barberini explicó que además de los tres heridos de bala -cuyo estado de salud no precisó-, uno sufrió una lesión en el tobillo.

"Sabemos muy poco y probablemente sabremos más mañana", añadió Barberini, asegurando que equipos de oficiales recorren cada sala del complejo para descartar cualquier otra amenaza.

"En este momento, creemos que ella es la tiradora", agregó.

Las mujeres rara vez son responsables de los muchos tiroteos que tienen lugar cada año en Estados Unidos. Según un estudio del FBI, de 160 tiroteos desde 2000 a 2013, las mujeres abrieron fuego solo seis veces, es decir un 3,8% de los casos.

La policía respondió a varios llamados a los servicios de emergencia poco antes de las 13h00 locales (20h00 GMT).

Empleados relataron las caóticas escenas mientras huían de la escena del crimen en las oficinas del servicio de videos por internet, propiedad de Google.

"Escuché tiros y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora tras una barricada con colegas", escribió un empleado de la empresa, Vadim Lavrusik, en Twitter.

La policía selló el edificio mientras proseguía con la investigación y buscaba posibles víctimas adicionales.

El presidente Donald Trump dijo que había sido informado de la situación y que sus "pensamientos y oraciones" -una frase usada siempre que hay un tiroteo- estaban con todos los involucrados.

"Sé que ahora muchos de ustedes están en shock", escribió el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en un mensaje enviado a los empleados y publicado por la empresa en Twitter.

También agradeció a los trabajadores por ayudar durante el episodio violento y dijo que junto a la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, se centran en respaldarlos tras la tragedia.

"No hay palabras para describir cuán terrible fue tener un tirador activo hoy en @YouTube", escribió Wojcicki. "Nuestros corazones están con todos los heridos y afectados. Estaremos juntos para sanar como una familia".

Las oficinas de YouTube están ubicadas a 50 km del campus principal de Google en Mountain View.

Máscara y armadura

Imágenes de la televisión local mostraban cómo empleados abandonaban las instalaciones, cada uno requisado por oficiales. Otro trabajador publicó una foto de personas saliendo con las manos arriba.

Barberini indicó que centenares personas fueron evacuadas, y que tienen previsto entrevistar a varios.

Salahoden Abdul-Kafi, otro empleado de YouTube, citado por el diario San Francisco Chronicle, dijo que escuchó los tiros cuando estaba en el patio de la empresa. "Y después lo vi", indicó pensando que el atacante era hombre.

"Tenía una máscara de disparar y una armadura completa del cuerpo y caminaba calmadamente y disparaba una pistola. Salté al piso y después corrí tan rápido como pude".

"Primero pensé que era un terremoto", escribió por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como un gerente de productos de la empresa.

"Una persona nos dijo que era alguien con un arma", "miré hacia abajo y vi gotas de sangre en el piso y las escaleras", agregó.

Testigos reportaron además la presencia de helicópteros y policías del equipo de choque SWAT en el lugar.

El tiroteo se produce en medio de un acalorado debate sobre la necesidad de controlar el porte de armas en Estados Unidos.

Se estima que 1,5 millones de personas participaron en manifestaciones en todo el país el 24 de marzo pidiendo normas más estrictas con relación a las armas luego de un tiroteo mortal en una escuela secundaria en febrero en Parkland, Florida.

"No podemos aceptar que tiroteos en trabajos, escuelas, iglesias, cines o en cualquier otro lado sean la norma y no podemos aceptar que 96 personas mueran por violencia con armas cada día en nuestro país. Nuestros representantes electos tienen que hacer más para prevenir estos actos sin sentido", indicó en un comunicado la sección de California del movimiento "Moms Demand Action for Gun Sense in America".