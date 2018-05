Tiroteo se registra en escuela de California en Estados Unidos

Daniela Toro

11.05.2018

La prensa internacional reporta durante esta mañana un presunto tiroteo en la escuela primaria Manzanita, Palmdale, en California, Estados Unidos.

Un sujeto armado habría ingresado hasta las instalaciones del lugar.La amenaza ha llevado a que se active el protocolo de seguridad dentro de la escuela y sus alrededores.

Update: Abt 0730 am. Call of shots heard near Manzanita Elementary School in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD deputies on scene. No other information available.

Al menos una persona resultó herida durante un tiroteo en una escuela, informaron medios estadounidenses.

Más tarde, la policía sostuvo que la escuela se encuentra despejada luego que se registrara el campus. Hasta ahora, "no hay evidencia de crimen", pero indicaron que la investigación sigue en curso.

Update regarding Manzanita Elementary School in Palmdale: Deputies have searched the campus. School is clear. So far, no evidence of crime. Investigation still ongoing