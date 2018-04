Trump admite que su abogado lo representó en "acuerdo" con Stormy Daniels

Agencia AFP

26.04.2018

El presidente estadounidense Donald Trump admitió por primera vez el jueves que su abogado Michael Cohen, envuelto legalmente en el caso Stormy Daniels, lo había representado en un "acuerdo" con la actriz porno antes de la elección de 2016.

"Él me representa... como en este loco caso de Stormy Daniels, él me representó", dijo en una entrevista telefónica con el programa "Fox and Friends" de la cadena televisiva Fox News, admitiendo que fue en el marco de un "acuerdo" con la actriz. Sin embargo, acotó que no cree que Cohen haya hecho "absolutamente nada equivocado".

Las confesiones de Putin a Trump, según el ex director del FBI James Comey: "En Rusia tenemos algunas de las prostitutas más bonitas del mundo" Leer más

En el contexto de esta disputa judicial, Cohen planteó el miércoles en un tribunal de Los Ángeles su derecho a no autoincriminarse en el proceso por el caso Daniels, alegando que se acogía a la Quinta Enmienda que permite a los ciudadanos no testificar.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, busca anular el acuerdo que firmó en 2016 con Cohen para callar su supuesta relación con el mandatario 10 años antes.

"Sus abogados probablemente le dijeron que hiciera eso", señaló Trump, y de inmediato acotó "pero yo no estoy involucrado...".

Cohen pidió asimismo que el proceso se atrase 90 días bajo el argumento de que cualquier declaración podría afectar una investigación criminal en su contra abierta por el FBI y la fiscalía de Nueva York.

En allanamientos contra Cohen, el FBI incautó "información concerniente al pago de 130.000 dólares a la demandante Stephanie Clifford que es centro de este caso" y de allí su decisión de acogerse a su derecho a no declarar.

"No hubo fondos de campaña en esto", garantizó Trump. El presidente acotó que "tengo tantos abogados que no lo podría ni creer" y subrayó que Cohen lo representaba apenas en una "pequeña fracción" de su "trabajo legal general".

Trump siempre ha dicho que no estaba al tanto del pago hecho por su abogado a Stormy Daniels, y ha negado tener relaciones sexuales con la actriz porno.

El pago a Daniels se realizó pocos días antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 ganadas por Trump y ha habido sugerencias de que podría ser una violación de las leyes de financiamiento de campaña.

Y en esta entrevista con Fox News, el mandatario trató de distanciarse de la investigación no especificada del FBI que llevó a los allanamientos en la casa y oficina de Cohen en Nueva York: "Están buscando algo que tiene que ver con su negocio", dijo Trump, pero subrayó que "no tengo nada que ver con su negocio, puedo decirles".

"Michael es una buena persona", afirmó Trump. "Es realmente un hombre de negocios, de un gran negocio tal como lo entiendo", declaró.