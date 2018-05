Trump agradece a Corea del Norte anuncio de desmantelamiento de campo nuclear

Agencia AFP

12.05.2018

Donald Trump, agradeció este sábado a Corea del Norte su promesa de desmantelar el campo de pruebas nucleares de Punggye-ri antes de la cumbre que el mandatario estadounidense sostendrá con el líder norcoreano el mes próximo en Singapur.

"Corea del Norte anunció que desmantelará este mes el sitio de pruebas nucleares, antes de la gran reunión cumbre del 12 de junio", tuiteó Trump. "Gracias, un gesto muy inteligente y gentil!", agregó.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!