Trump celebra decisión de Corea del Norte y ratifica cumbre con Kim Jong Un

20.04.2018

Una vez conocida a nivel mundial la noticia sobre la detención de los ensayos nuclares por parte de Corea del Norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio y ratificó el encuentro pactado para las próximas semanas con el líder del régimen oriental, Kim Jong Un.

A través de Twitter, el mandatario norteamericano calificó como una "muy buena noticia para Corea del Norte y el mundo" la determinación.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.