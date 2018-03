Trump confirma muerte del presunto autor de los ataques con explosivos en Texas

Agencia AFP

21.03.2018

Un sospechoso buscado por atentados con bomba en Austin, Texas, murió en la madrugada del miércoles al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba cuando las autoridades se disponían a arrestarlo, informó la policía.

"El sospechoso murió", dijo el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, en una conferencia de prensa.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!