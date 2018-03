Trump saca a Tillerson del Departamento de Estado y nombra a Pompeo

Agencia AFP

13.03.2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la partida de su secretario de Estado, Rex Tillerson, a quien sustituyó por el actual director de la CIA, Mike Pompeo.

Un alto funcionario estadounidense dijo que el presidente quería reorganizar su equipo antes de las conversaciones con Corea del Norte.

"Mike Pompeo, director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico!", tuiteó Trump. "¡Gracias Rex Tillerson por sus servicios!", agregó.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!