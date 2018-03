Trump saluda "grandes progresos" sobre Corea del Norte

Agencia AFP

09.03.2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el jueves en Twitter los "grandes progresos" que se están haciendo para persuadir a Corea del Norte de que ponga fin a su programa nuclear, tras anunciar una histórica reunión con su homólogo norcoreano Kim Jong-Un.

"Kim Jong-Un conversó sobre desnuclearización con los representantes surcoreanos, no solo de una congelación" de las actividades nucleares, dijo el mandatario, luego de que el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur anunciara que las conversaciones tendrán lugar de aquí a fines de mayo.

Y agregó: "Se están logrando grandes progresos, pero las sanciones se mantendrán hasta que se llegue a un acuerdo".

La noticia se conoció después de un período de extrema tensión y retórica belicosa entre Washington y Pyongyang.

Hace solo unos meses, Trump se burló de Kim llamándolo "Pequeño Hombre Cohete" y Kim describió a Trump como "mentalmente trastornado" e "idiota".

Estados Unidos y Corea del Norte fueron enemigos durante la Guerra Fría y estuvieron en lados opuestos en la sangrienta guerra de la península de Corea en los años 1950. En las últimas dos décadas, han estado enfrentados.

En la península coreana, uno de los enclaves con armas nucleares más peligroso del planeta, hay 30.000 militares estadounidenses desplegados en el lado sur de la frontera que divide a ambos países.