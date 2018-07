Trump tilda a Rusia, la Unión Europea y China de "enemigos"

Agencia AFP

15.07.2018

El presidente Donald Trump tildó a Rusia, la Unión Europea y China de "enemigos" de Estados Unidos, por diversas razones, en una entrevista emitida este domingo, en la víspera de su reunión con Vladimir Putin en Helsinki.

"Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio", dijo Trump a la cadena CBS.

"Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", dijo en la entrevista que fue realizada el sábado.

When asked to identify his "biggest foe globally right now," President Trump told @jeffglor the European Union is a “foe” of the U.S. The president also said Russia is a “foe in certain respects” and China is a "foe economically.” https://t.co/Npe9S4uLuh pic.twitter.com/oHDpY4HrK2