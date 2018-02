Trump visita sobrevivientes de masacre en Florida mientras que el FBI admite fallas

Agencia AFP

17.02.2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el viernes junto a la primera dama un hospital de Florida para ofrecer consuelo a los sobrevivientes de una matanza en una escuela, luego de que el FBI admitiera fallas al investigar al adolescente autor del tiroteo que dejó 17 muertos.

Trump y su esposa Melania llegaron a esta zona del norte de Miami al final de un día difícil para las familias víctimas del tiroteo del miércoles en una escuela secundaria en Parkland, Florida, que más temprano se enteraron de que la tragedia quizás podría haberse evitado.

El FBI reconoció no haber hecho seguimiento a informaciones que recibió sobre las intenciones de Nikolas Cruz, el joven de 19 años que confesó ser responsable de la matanza, la peor en una escuela del país desde la ocurrida en Sandy Hook hace seis años.

"Muy triste que algo así sucediera", dijo Trump en el hospital Broward Health North, al agradecer el "increíble" trabajo que hicieron médicos, enfermeros y socorristas.

Luego, el mandatario y la primera dama se dirigieron a la comisaría local, donde se reunieron con el gobernador de Florida Rick Scott, el senador Marco Rubio, el comisario Scott Israel y otros agentes de seguridad.

Trump le contó al grupo que se había reunido con una sobreviviente a la que le dispararon cuatro veces, incluso en el pulmón, y agregó que la rápida respuesta de los equipos de emergencia le habían salvado la vida.

"Denles un aumento", dijo.

La visita del presidente a Parkland se produjo en medio de una creciente rabia entre padres y estudiantes por la aparente falta de voluntad en Estados Unidos por endurecer las leyes de control de armas.

"Mi princesa no estaba segura en esa escuela", dijo Andrew Pollack en el funeral de su hija Meadow, de 18 años, deseando que "esta horrible tragedia nunca le pase a otra familia".

En el encuentro de la noche en la oficina del comisario, Rubio dijo: "Esta es una comunidad y un estado que están en un profundo dolor y quieren acciones para asegurarse de que esto no vuelva a suceder".

Trump respondió: "Puedes contar con eso".

En una asombrosa declaración, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo que fue advertido el 5 de enero sobre los planes de Cruz.

"La persona que llamó proporcionó información sobre las armas de Cruz, su deseo de matar personas, su comportamiento errático y sus inquietantes publicaciones en las redes sociales, así como sobre la posibilidad de que realizara un tiroteo en la escuela", dijo en un comunicado.

Reconoció que esos datos deberían haber sido considerados como "amenaza potencial a la vida" y se deberían haber investigado. Sin embargo, "no se siguieron" los protocolos.

Our entire Nation, w/one heavy heart, continues to pray for the victims & their families in Parkland, FL. To teachers, law enforcement, first responders & medical professionals who responded so bravely in the face of danger: We THANK YOU for your courage!