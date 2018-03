Turistas viven momentos de terror durante safari tras ser rodeados por chitas en Tanzania

24Horas.cl Tvn

30.03.2018

Un grupo de turistas estadounidenses vivió momentos de terror durante un safari en el Parque Nacional Serengueti en Tanzania tras ser rodeados por dos chitas.

En el recorrido, los felinos se subieron a la camioneta donde estaban los turistas, rodeándolos por varios minutos. El registro quedó grabado por uno de los viajeros que pudo capturar el peligroso momento sin llamar la atención de los animales.

En el video se aprecia cómo uno de los chitas ingresa por la ventana y revisa el interior del vehículo, mientras que el segundo animal se encuentra sentado en el capó de la camioneta. En tanto, el conductor aparece en primer plano, estoico, mirando adelante con una postura corporal rígida, en donde las especies rodearon el jeep por diez minutos, hasta que vieron una gacela y salieron corriendo a buscarla.

Cabe destacar que antes de comenzar la excursión, el guía le ordenó a los turistas que no hicieran contacto visual con los chitas, ya que esta acción puede ser considerada como una amenaza y desembocar en un ataque.

Britton Hayes, uno de los turistas oriundo de Seattle, explicó que los animales los tomaron por sorpresa. "Nadie se la vio venir", dijo a la radio KOMO News Radio. Además, agregó que "notamos que estaban cada vez más curiosos respecto a nuestro vehículo. Pero fue demasiado tarde para huir rápido o hacer cualquier otra cosa. No los queríamos alarmar".

Finalmente, el turista admitió que estuvo "muerto de miedo, pero jamás me sentí más vivo".

My son waited until returning from the Serengeti to tell me a cheetah jumped in his Jeep during their photo #safari. And there's video!!! pic.twitter.com/Fbn8vS0AHb