"Usted dolor no sintió": La polémica interpelación del juez español que quiso absolver a "La Manada"

24Horas.cl Tvn

27.04.2018

Uno de los jueces del caso "La Manada", Ricardo González, quien votó a favor de absolver a los sujetos acusados de abusar grupalmente a una mujer, interpeló a la víctima tras conocer los registros de video sobre el hecho que ha conmocionado a toda España.

"Usted dolor no sintió", le dijo a la joven afectada (18) y se mostró satisfecho luego que se confirmara el delito de abuso descartando el de violanción -debido a que se estimó que no hubo violencia o intimidación-.

: "La manada": el caso del grupo de 5 jóvenes que abusó sexualmente de una chica en los Sanfermines que causa indignación en España Leer más

Además, durante la audiencia desarrollada este jueves, González también indicó que "lo que documentan las imágenes es sexo entre desconocidos, en el entorno clandestino y desapacible del rellano de un portal. Aprecio en los vídeos un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos".

El magistrado, quien analizó los videos que retratan el ataque, también indicó respecto a la afectada que "en ninguna de las imágenes percibo en su expresión, ni en sus movimientos, atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar".

En esa línea, aprovechó de interrogar a la mujer sobre "qué manifestación hizo usted, de cara a ellos, para que supiesen que estaba en situación de shock (...)", a lo que la víctima respondió "no, no. O sea, yo cerré los ojos... No hablaba, no estaba haciendo nada, estaba sometida y con los ojos cerrados". Y sumó que sólo "estaba pensando en que se acabara" el ataque grupal.

La declaración del líder de La Manada

José Ángel Prenda, el sujeto que encabezaba el grupo acusado de atacar sexualmente, indicó durante la hora y 22 minutos de declaración que "es habitual" que una mujer quiera tener sexo "con dos o tres" hombres recién conocidos.

Además, confesó que al toparse con la víctima en medio del festival de San Fermín "a nosotros nos parece atractiva, nos parece guapa; nosotros le parecemos atractivos, pues vamos a buscar un sitio". El resto es historia conocida.

Recordar que la audiencia finalmente condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de "La Manada" por abuso sexual continuado y no por violación, lo que generó un amplio movimiento en rechazo motivado por cientos de protestantes que salieron y siguen saliendo a las calles de las principales ciudades de España.

Manifestantes reclaman por el dictámen de la justicia española.