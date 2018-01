Vecina de Nahir Galarza en picada contra joven fallecido: "Era agresivo y siempre la agarraba de los pelos"

"Yo me asomaba porque me despertaba por los gritos de ella. Yo sentía cuando ella decía 'soltáme, dejáme por favor, basta, dejáme por favor, basta...'", reveló María Inés Correa.

24Horas.cl Tvn

25.01.2018

Una vecina de la joven que confesó el crimen de su ex pareja, Nahir Galarza, tuvo palabras para referirse al fallecido Fernando Pastorizzo, indicando ante fiscalía que el joven tenía un mal trato hacia la imputada que permanece en prisión.

Según consigna TN, María Inés Correa acudió espontáneamente hasta la Fiscalía N°2 para contradecir la imagen de "buena persona" que, según ella, los medios instalaron sobre la figura de Pastorizzo. "Para mí era un chico muy agresivo, muy altanero, sacado... no sé si por alcoholismo o que, pero muy agresivo, demasiado agresivo", reveló al medio Crónica.

Aparece polémico video en defensa de la joven argentina acusada de asesinar a su pareja Leer más

En esa línea, Correa fortaleció la tesis que contempla una pésima y tóxica relación entre ambos trasandinos, señalando que solían pelear frente a su vivienda, sobre todo por las noches.

"Yo me asomaba porque me despertada por los gritos de ella. Yo sentía cuando ella decía 'soltáme, dejáme por favor, basta, dejáme por favor, basta...'. Siempre que lo veía la tenía de los pelos, del cuello, la agarraba y había muchas bofetadas, cachetazos fuertes", expresó la mujer.

Pese a los malos tratos de los cuales era testigo, la vecina de Galarza afirmó que nunca vio lesiones ni marcas como consecuencia de las riñas. Tampoco dio aviso con antelación a la policía ya que nunca se imaginó que todo terminaría en tragedia.

"A primeras horas del 29 entre las 04.30 a 05.00 horas siento la reja del local (casa de familia Galarza), me asomé por la ventana, y sale este chico con un pantalón oscuro. En este momento veo algo en la zona genital, que no se que precisamente que era, no conozco mucho de armas, pero creería que era un arma. Él la tenía a ella agarrada del brazo y la subía a la moto, ella tenía un pantalón claro y un buzo gris. Se fueron y no vi nada más", reveló la mujer, aportando un determinante antecedente al curso del caso, el cual según la nueva fiscal del caso, Martina Cedrés, "está casi cerrado".