Videos muestran momento de la erupción del volcán Kilauea en Hawaii

24Horas.cl Tvn

04.05.2018

La erupción del volcán Kilauea en Hawaii ha provocado la evacuación de 1700 personas, pero también está dejando impactantes registros que se han divulgado en redes sociales.

Los distintos videos muestran cómo la lava emerge desde una fisura que se provocó en un bosque cercano al cráter del volcán, desde el que también se puede apreciar una importante fumarola.

Además, en otras imágenes se observa cómo habitantes desde lejos pudieron capturar el recorrido de la lava a través de una carretera.

El volcán Kilauea es uno de los macizos más activos del mundo y aún se encuentra en erupción, por lo que la situación no está controlada, por lo que continúan habiendo sismos y expulsión de cenizas en la zona.

This video was taken earlier today (not by me) of the lava from Kilauea volcano spilling into a residential street. Insane! pic.twitter.com/oBNSR4f7oR — Destiny Rain (@DestinyRain808) 4 de mayo de 2018

Lava can be seen spewing from a vent in Hawaii's Leilani Estates community on the Big Island after eruption of Kilauea volcano. https://t.co/DdDqlKmyV2



The county has ordered evacuations for all of Leilani Estates, which according to the last Census has a population of 1,500. pic.twitter.com/v8O2poQGPe — ABC News (@ABC) May 4, 2018