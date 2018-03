Zuckerberg tras escándalo de Facebook: "Cometimos errores, hay más por hacer"

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles", escribió en su muro de la red social.

Agencia AFP

21.03.2018

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, rompió el silencio este miércoles sobre el escándalo de uso de datos personales en su red social, asegurando que la compañía cometió "errores" y debe hacer más para solventar el problema.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles", escribió en su muro Zuckerberg en el primer comentario que hace tras el estallido del escándalo. "Las medidas más importantes para que esto no suceda de nuevo fueron tomadas hace años, pero también cometimos errores y hay más por hacer".

"He estado trabajado para entender exactamente qué ocurrió para asegurarme que no ocurra nuevamente".

Facebook, uno de los titanes de la industria digital, enfrenta investigaciones a ambos lados del océano Atlántico a raíz de su modelo de negocios, que permitió a la firma Cambridge Analytics reunir información sobre estos millones de usuarios.

El ejecutivo destacó cambios en la plataforma hechos en 2014 contra aplicaciones "abusivas" y que esas acciones prevendría que cualquier otro 'app' -como el de Cambrige- tenga hoy acceso a tanta información como en el pasado.

"Investigaremos todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información antes de que cambiáramos dramáticamente nuestra plataforma para reducir el acceso en 2014 y haremos una auditoría a cualquier 'app' que tenga alguna actividad sospechosa", señaló el ejecutivo.

Cambridge Analytica obtuvo la información de la aplicación del investigador universitario Aleksandr Kogan, que recopiló la información de los miles de usuarios de Facebook que lo bajaron, pero también de sus amigos.

Zuckerberg señaló que aunque ese tipo de transferencia ya no es permitido quiere tomar medidas adicionales para "segurar la plataforma".