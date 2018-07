4 declaraciones explosivas que hizo Donald Trump en los primeros momento de su visita a Reino Unido

El tabloide The Sun publicó una entrevista exclusiva con el presidente estadounidense en la que no solo critica las decisiones de la primera ministro, Theresa May, sobre el Brexit sino que también elogia a su archienemigo político y excanciller Boris Johnson.

BBC Mundo

13.07.2018

Pasando por alto las normas más básicas de etiqueta y diplomacia, Donald Trump inició su primera visita oficial a Reino Unido con unas explosivas declaraciones en las que critica duramente el plan de la primera ministro británica, Theresa May, para salir de la Unión Europea, califica de terrible el desempeño del alcalde de Londres Sadiq Khan y acusa a la inmigración de estar cambiando negativamente el entramado de la sociedad europea.

La entrevista, realizada unos días atrás por el tabloide The Sun —un medio amarillista controlado por Rupert Murdoch que llevó adelante una campaña feroz para convencer a la población a votar en favor del Brexit en el referendo de 2016—, fue publicada este viernes para coincidir con la visita del presidente estadounidense.

Trump aprovechó la entrevista para elogiar también al archienemigo de May, el excanciller Boris Johnson, quien dimitió esta semana por sus diferencias con la primera ministro sobre el Brexit.

Aquí te resumimos cuatro de sus frases más polémicas:

1 - Brexit

"Si aprueban un acuerdo como ese, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de con Reino Unido, y eso puede matar probablemente el acuerdo", dijo Trump en referencia a la posibilidad de un Brexit "blando", que implicaría mantener vínculos cercanos con la UE.

"Nosotros tenemos bastantes dificultades con la Unión Europea. Ahora estamos tomando medidas más enérgicas contra la UE porque no han tratado a EE.UU. en comercio de manera justa", agregó.

"Le dije qué debería hacer y cómo debía negociar", insistió Trump, "pero ella no lo hizo. Diría que probablemente tomó el camino contrario", afirmó Trump

El mandatario señaló además que él hubiese hechos las cosas de una manera muy diferente. "De hecho le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no estuvo de acuerdo. No me escuchó".

"Le dije qué debería hacer y cómo debía negociar", insistió Trump, "pero ella no lo hizo. Diría que probablemente tomó el camino contrario".

El plan de May, concluyó, "matará probablemente la posibilidad de un acuerdo" comercial con Estados Unidos.

2 - Inmigración

El presidente estadounidense no escatimó críticas contra la aceptación de inmigrantes en Europa.

"Permitir la inmigración en Europa es una vergüenza", repitió. "Cambió el entramado de Europa".

Según Trump, dejar entrar a Europa a millones de personas es "muy, muy triste".

A menos que se actúe rápidamente, Europa no volverá a ser lo que era, agregó, "y no me refiero (a este cambio) de forma positiva".

"Permitir la llegada de millones y millones de personas a Europa es algo muy, muy triste", aseveró.

"Están perdiendo su cultura", dijo.

3 - Sadiq Khan

Quien se llevó las peores críticas fue el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

"Ha hecho un trabajo terrible", aseguró el presidente estadounidense.

El trabajo de Sadiq Khan, alcalde de Londres, "ha sido terrible", para Trump.

"Mira el terrorismo que ha tenido lugar (...) Ha hecho un trabajo terrible respecto a la delincuencia", señaló, y acto seguido se refirió al estado de los hospitales.

Por otra parte, Trump declaró que Khan no había sido hospitalario "con un gobierno que es muy importante".

La ciudad de Londres, donde este viernes tienen lugar protestas multitudinarias, no forma parte de la agenda del mandatario.

Khan autorizó a los manifestantes el uso de un muñeco inflable con la apariencia de un Donald Trump bebé sobrevolar el Parlamento británico.

Como parte de las protestas, los manifestantes recibieron permiso de las autoridades de la ciudad para utilizar un globo que representa a Trump en pañales para sobrevolar el Parlamento.

4- Ex ministro de Relaciones Exteriores

"Déjame decirte que (Boris Johnson) es un tipo muy talentoso. Me entristeció mucho ver que dejaba el gobierno y espero que regrese en algún momento, porque es un gran representante del país".

Trump se apenó por el alejamiento de Johnson del gobierno. Para él, Boris Johnson sería un gran Primer Ministro.

Johnson, uno de los rostros de la campaña a favor de la salida del Reino Unido del bloque comunitario y defensor del Brexit "duro", dimitió a comienzos de la semana junto con David Davis, quien en su rol de ministro del Brexit encabezaba las negociaciones con la UE.

En palabras de Trump, Johnson sería un gran gobernante.

"Él tiene lo que hace falta y tiene la actitud adecuada para ser un gran Primer Ministro".

Hasta el momento, la oficina del gobierno británico no ha respondido a estas declaraciones.