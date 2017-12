4 momentos de 2017 que marcaron el orden mundial

24Horas.cl TVN

29.12.2017

Desde la nueva Casa Blanca de Donald Trump hasta los exitosos ataques cibernéticos atribuidos a Rusia o el rápido avance armamentístico norcoreano.

En BBC Mundo recopilamos cuatro de los momentos más importantes del año y analizamos sus posibles consecuencias para 2018.

Contra todo -o casi todo- pronóstico, el multimillonario Donald Trump se instaló en la Casa Blanca en enero y desde entonces no ha dejado de desafiar las normasestablecidas.

En menos de un año le dio tiempo de abandonar organismos multilaterales, despreciar la lucha global contra el cambio climático, recelar de sus propios servicios de inteligencia para defender a un histórico enemigo del país o avivar la crisis más importante en Asia-Pacífico a golpe de tuit.

Thomas Wright, veterano experto en política internacional de la Institución Brookings, aseguró durante la carrera presidencial que las elecciones que disputaban Hillary Clinton y Donald Trump eran las más importantes en el mundo desde los comicios que llevaron a Hitler al poder en 1932.

"Ninguna otra votación había tenido la capacidad de acabar completamente con el orden internacional", escribió entonces en Twitter.

Pretty clear this is the most important election anywhere in the world since the two German elections of 1932. 1/2