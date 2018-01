Así funciona “Arts and Culture”, la popular aplicación de Google que encuentra a tu doble en pinturas famosas (y los riesgos de usarla)

BBC Mundo

19.01.2018

El juego es sencillo.

Te tomas un selfi e y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces.

Este "museo de l o s selfi e s " es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda Apps Store de Apple.

A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría , la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google.

El resultado es una selección de cinco "dobles" famosos, cada uno con un porcentaje de similitud con el selfi e , que normalmente está entre el 50% y el 60%.

Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfi e s a la aplicación.

Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfi e s solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina.

Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana.

Esta fue la pregunta que se hizo el Benjamin Goggin, editor del portal Digg , quien en un artículo se quejaba de que los resultados que arroja la aplicación "han sido marcadamente limitados y en ocasiones francamente ofensivos para personas de color, en particular las personas asiáticas ".

"Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria".

Un crítica similar publicó en el portal Mashable Michael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa".

"Así que si eres un mexicano-americano, como yo, y buscas algo de diversión con la app… bueno, buena suerte".

"Los hispanos han sido prácticamente blanqueados del sistema", concluye Nuñez.

Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar".

"Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfi e s a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture.

El otro interrogante que surge es la privacidad y la seguridad.

La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:

"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?".

Para el profesor Jain en el caso de esta aplicación no hay de qué preocuparse por temas de seguridad, pues se trata "solo de un juego".

"Vamos, estás asociando tu imagen con una base de datos de pinturas, no con una lista de criminales", sostiene Jain.

En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias".

Sin embargo, algunos son escépticos.

"Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post .

