"Así ha sido mi vida con tres madres", la experiencia familiar del actor Jordan Waller

17.04.2018

"Siempre lo he sabido, mi mamá es gay y ella me concibió con su pareja de entonces, Dawn. Esto es algo de lo que siempre fueron muy honestas y abiertas".

"Y tengo que decir que, aunque puede ser muy interesante para las personas que no han pasado por esto, para mi ésta fue una experiencia increíblemente normal, crecer sabiendo esto y sin un padre".

Él es el actor británico Jordan Waller, conocido por su participación en la película "Darkest Hour" (Las Horas Más Oscuras).

Waller le contó a la BBC cómo ha sido vivir sabiendo que fue concebido con un donante de esperma y cómo es no saber quién es su padre.

"Probablemente cuando tenía unos 5 años, cuando fui por primera vez al colegio y me di cuenta de que todos los niños a mi alrededor tenían un 'pene con piernas' caminando en su casa, fue cuando empecé a cuestionarme por qué mis madres habían buscado esta forma particular para concebirme y por qué yo era diferente ".

"Desde entonces, ha sido un largo trayecto aprender a aceptar y a celebrar esta maravillosa y singular forma como yo -y muchas otras personas- fuimos concebidos".

"Sinceramente, me siento muy complacido".

Tres mamás

Waller, quien está actualmente participando en la serie "Victoria", en la que da vida a Alfred Paget, político y cortesano de la reina quien aparece en la serie luchando contra sus sentimientos por otro hombre, no creció con una mamá sino con tres.

Ellas son Miranda, su madre biológica, quien lo concibió con un donante de esperma en 1991 ; la segunda, Dawn, quien era la pareja de Miranda cuando nació Waller, y la tercera, Jayne, quien fue la pareja de Miranda cuando ésta se separó de Dawn y quien, según Waller, "desempeño un papel enorme en su crianza".

Waller creció en Bristol, en el suroeste de Inglaterra en los años 90, cuando todavía era inusual en este país que hubiera familias de dos mamás, en lugar de la pareja tradicional de padre y madre.

El actor ha revelado cómo creció sin tener contacto con otras familias como la suya y eso hizo que se mantuvieran un poco aislados de su comunidad.

En una entrevista con The Guardian Waller cuenta cómo "Miranda y Dawn vivían encantadas conmigo, siendo niño".

"Pero esa felicidad existía dentro de una burbuja. Llevábamos vidas dobles, no podíamos ser honestos sobre cómo yo había sido concebido o quiénes éramos como una familia", explica.

"Siempre me advirtieron que no hablara abiertamente sobre esto en la escuela ", agrega.

Identidad

Una pregunta que a menudo le plantean es: ¿Le hubiera gustado saber quién es su padre?

"Eso es algo que nunca voy a poder saber y este hecho es muy liberador. Pero, ¿me hubiera gustado tener la opción de saber quién es?", se pregunta.

"Hubo una época en que quise saberlo".

"Tuve esa idea de querer conocer a ese 'gran hombre fuerte y heroico' que me cuidaría y me enseñaría como vivir en este mundo pero... me doy cuenta de que con mis amigos -que tienen papás y mamás- algunos de ellos tienen relaciones terribles con ellos y la identificación con sus papás a menudo les causa más confusión existencial que si no los tuvieran".

"De hecho, algunos de mis amigos estaban muy celosos de mi configuración familiar porque era algo 'cool'".

"Y mis madres estaban realmente dedicadas a mi y básicamente eran madres increíbles".

"Una de las cosas grandiosas de haber nacido de una pareja gay es que ellas tuvieron que trabajar muy duro para tener un bebé, y por eso sabes que fuiste realmente deseado", asegura Waller.

