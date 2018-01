Cómo funcionan las tarjetas para “librarse de la cárcel" que reparten los sindicatos policiales en Nueva York

BBC Mundo

24.01.2018

Si piensas que las tarjetas de "salir de la cárcel" solo existen en el juego Monopolio, estás equivocado.

No solo existen en la vida real, sino que ahora surgió una polémica porque un gremio policial en Nueva York, Estados Unidos, quiere reducir su distribución , según reportó el diario New York Post.

La Asociación de Beneficencia de los Patrulleros (PBA, por sus siglas en inglés) está limitando la cantidad de tarjetas que se entregan a los miembros.

La razón del recorte sería para evitar la venta de esas tarjetas por internet , según le dijo una fuente al periódico.

Estas tarjetas de plástico se pueden presentar ante un policía para indicar que el titular conoce a otro agente de policía, y así "librarse de problemas menores".

Pero es debatible si realmente evitan multas por infracciones.

En el juego Monopoly , estas tarjetas son populares porque permite justamente eso, salir de prisión cuando caes en el casillero de cárcel.

A la policía no le gusta ese nombre, porque implica que los poseedores de las tarjetas pueden evadir la justicia.

Además de la PBA, otros sindicatos policiales como la Asociación de Dotación de Detectives y la Orden Fraternal de la Policía también emiten las tarjetas, que normalmente expiran al final de cada año.

Las tarjetas de plástico le indican al policía que el portador es amigo o familiar de otro policía.

Los agentes dicen que a menudo se presenta junto a la licencia de conducir y especifican qué fuerza policial la emitió.

Los sindicatos policiales, que son muy estrictos con respecto al uso de las tarjetas, afirman que sirven como "una herramienta de relaciones públicas" y de ninguna manera ofrecen inmunidad.

Al ser consultado si las tarjetas de PBA tienen la función para "salir de la cárcel", el vocero del sindicato Al O'Leary dijo rotundamente: "No, no la tienen".

Las tarjetas no dan derecho a su propietario a ningún beneficio especial, pero quienes las usan dicen que pueden ayudar a evitar la congestión en el tráfico, multas de estacionamiento, luz roja e infracciones de velocidad.

En esos casos los agentes de policía darán advertencias a los conductores, pero si las violaciones son más graves, como conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad abusivo, el arresto es inevitable.

La decisión queda puramente a discreción del oficial.

El exdetective de la policía de Nueva York (NYPD) Angel Maysonet le dijo a la BBC que quienes tienen las tarjetas no reciben ningún favor especial , pero que pueden ayudar a calmar una situación tensa.

"Eso no quiere decir que no puedan usar una tarjeta que encontraron en el piso de la habitación y se la metieron en la billetera", dijo Maysonet, de 47 años.

"Así que nunca puedes bajar la guardia totalmente, pero de alguna manera suavizarás la situación".

El profesor Todd Clear, de la Escuela de Justicia Criminal Rutgers, con sede en Nueva Jersey, le dijo a la BBC que las tarjetas eran más reconocidas por la policía hace unos años, pero perdieron credibilidad a medida que aparecieron cada vez más en las manos del público.

Él personalmente recibió una tarjeta de PBA de un estudiante hace más de 20 años, pero optó por no aceptarla.

"Creo que es una mala idea que algunas personas puedan mostrar una tarjeta y ser excusados", opinó Clear.

"No es prudente confiar en esa tarjeta para salir de un problema" , dijo, y agregó que ya no son "respetadas universalmente" por la policía.

