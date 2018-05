Corea del Norte: por qué generan tantas preguntas y teorías los zapatos de Kim Jong-un

BBC Mundo

Cuando Kim Jong-un cruzó la pasada semana la línea fronteriza con Corea del Sur hizo historia.

Por primera vez, un líder norcoreano volvía a visitar a su más acérrimo "enemigo" tras casi 70 años de conflictos, propaganda, sanciones, denuncias, ejercicios militares, ensayos y amenazas atómicas.

Pero mientras las cámaras enfocaban el momento en que los pies de Kim rebasaban la frontera para saludar a Moon Jae-in, su par surcoreano, muchos expertos y medios se fijaban en un sutil detalle: sus zapatos.

Hasta ese momento, casi todas las imágenes que se conocían del líder de Corea del Norte eran las que publicaban los medios oficiales norcoreanos, que generalmente los especialistas consideran que están retocadas.

De ahí que hasta sus zapatos sean capaces de provocar revuelo, suposiciones y teorías, al punto que un renombrado periódico surcoreano, Chosun Ilbo, contrató a siete expertos para que estudiaran y propusieran conclusiones sobre el calzado de Kim.

Pero ¿es realmente importante fijarse en los zapatos y otros aspectos físicos de un líder o se trata de una estrategia mediática para seguir llamando la atención sobre las "rarezas" de Corea del Norte?

Según varios expertos de Corea del Sur y Estados Unidos, en realidad sí es relevante, por los datos que estos análisis puede n aportar sobre el estado de salud de un líder del que casi nada se sabe o de la ideología y las maquinarias de propaganda que se mueven desde Pyongyang hacia sus dirigentes.

El diario estadounidense The Washington Post agrega que estos detalles, incluso, podrían ser útiles para diseñar políticas hacia ese país ya que si, por ejemplo, se evidencia que Kim padece una grave enfermedad, plantearía preguntas sobre su liderazgo y la línea de sucesión del poder norcoreano.

Pero entonces, ¿qué hay de nuevo ahora y por qué importan sus zapatos?

Pese al hermetismo de Pyongyang, muchos expertos ya habían llegado a varias deducciones sobre la salud de Kim a partir de las fotografías oficiales.

La conclusión más básica corrobora un aspecto obvio: que Kim padece sobrepeso y presenta dificultades al caminar.

De hecho, en una grabación de 2014, se le ve desplazándose como si cojeara.

En las imágenes oficiales, los expertos aseguran, además, que su oreja izquierda suele estar retocada casi siempre (por un motivo desconocido) y el hecho de que aparezcan frecuentemente ceniceros hace suponer a los especialistas que Kim fuma con frecuencia (algo que las autoridades norcoreanas recomiendan no hacer a los ciudadanos).

En las nuevas grabaciones e imágenes del encuentro con Moon, los expertos destacan que Kim parece tener nuevamente problemas para desplazarse y en algunos momentos notaron que presentaba dificultades para respirar.

Sin embargo, los analistas no proporcionaron ninguna conclusión relevante sobre esos aspectos y dedujeron que la falta de aire podría deberse a la tensión del momento.

El calzado de Kim, en cambio, se convirtió en objeto de mayor debate.

Desde antes de la cumbre, la atención de muchos especialistas recaía sobre los zapatos de Kim por el hecho de que usa generalmente pantalones de pata muy ancha, que suelen cubrir el calzado.

Para algunos, ahí podría ocultarse algún dato relevante sobre el líder norcoreano.

Las imágenes tomadas la semana pasada mostraron que los zapatos de Kim parecían estar montados sobre sobre una plataforma más elevada de la que suelen utilizar generalmente los hombres.

Este detalle fue el que más llamó la atención de los especialistas.

De acuerdo con los expertos consultados por el diario surcoreano Chosun Ilbo, la estatura ha sido durante años una preocupación para los líderes de Corea del Norte y de la imagen que se proyecta de ellos a nivel internacional.

Kim Jong-Il, el padre de Kim, aparecía casi siempre en fotografías con zapatos con un tacón mayor al que habitualmente tiene el calzado para hombres, lo que hizo interpretar a muchos que el "querido líder" intentaba lucir una altura superior a los 157 centímetros que se estima que medía.

En el caso del actual líder puede estar ocurriendo algo similar. Algunos reportes previos consideraban que el joven Kim medía 170 centímetros, pero esa versión se puso en contradicho durante su reunión con Moon.

Y es que en las fotos en Corea del Sur se evidenció que el líder norcoreano, pese a estar usando los zapatos altos, es más bajo que Moon, quien mide 167 centímetros.

Según los análisis de los expertos surcoreanos, Kim mediría unos 5 centímetros menos que su par surcoreano .

Pero, ¿por qué es tan importante para los líderes norcoreanos ser más alto?

Según los expertos de Corea del Sur, se trata de una concepción de proyección del poder que no es exclusiva de Corea del Norte, en la que la altura es considerada un símbolo de autoridad y respeto.

De hecho, la estatura de Kim fue uno de los temas de burla preferidos por Donald Trump contra el líder norcoreano el año pasado, a quien muchas veces llamó "pequeño hombre cohete".

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!