El incidente racista por el que Starbucks cerrará todos sus establecimientos en Estados Unidos durante una tarde

BBC Mundo

18.04.2018

Dos hombres estaban sentados en una cafetería de Starbucks en Filadelfia sin consumir. Pidieron usar el baño y el encargado de la tienda les dijo que sólo era para "clientes" y... llamó a la policía.

Los dos hombres, dos afroamericanos que dijeron que estaban esperando a un amigo para pedir, fueron detenidos por la policía y pasaron ocho horas bajo custodia.

Los videos del incidente se hicieron virales en redes. En ellos, aparece protestando y pidiendo explicaciones a los policías quien dice ser la persona a la que los jóvenes estaban esperando.

No tardó en caer sobre Starbucks una oleada de críticas por "racista".

Tras pedir perdón a los afectados, Starbucks anunció el cierre de todos sus locales en Estados Unidos durante una tarde para dar a sus empleados formación contra los prejuicios raciales.

El incidente del Starbucks de Filadelfia fue publicado en Twitter por una persona que se encontraba en el establecimiento en el momento de la detención.

"¿Por qué les llamaron? ¿Porque hay dos hombres sentados aquí para reunirse conmigo? ¿Qué hicieron?", se escucha decir a otro hombre en el video, aparentemente el amigo al que estaban esperando.

En las imágenes, se ve cómo los agentes esposan a los dos hombres y los sacan del establecimiento sin que estos opongan resistencia.

El hombre que dice ser a quién ellos estaban esperando insiste en preguntarles a los policías qué fue lo que hicieron.

"No hicieron nada", se oye decir a una cliente de la cafetería.

Es "difícil de ver", señaló posteriormente el presidente de Starbucks, Kevin Johnson, quien consideró que las medidas tomadas fueron "erróneas" .

En una entrevista el lunes, Johnson señaló que el encargado de esa tienda ha dejado de trabajar para Starbucks.

El presidente de la empresa se trasladó a Filadelfia para averiguar qué es lo que la empresa hizo mal.

Entre las medidas que tomarán se encuentra un curso de formación para todos sus empleados para combatir las prácticas racistas .

"Aunque esto no se limita a Starbucks, estamos comprometidos con ser parte de la solución. Cerrar nuestras tiendas para una formación contra las prácticas racistas es sólo un paso en un camino que requiere dedicación por parte de todos los niveles de nuestra empresa y de los socios en nuestras comunidades", señaló Johnson.

