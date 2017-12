El profesor, su esposa y la fotografía de ambos que suscitó miles de reacciones en Twitter

BBC Mundo

31.12.2017

El 26 de diciembre, el profesor John Struthers, cónsul honorario de Etiopía en Escocia, compartió en Twitter una imagen de él con su esposa tomada en julio durante su asistencia a una fiesta celebrada en el Queen´s Garden de Edimburgo.

En la instantánea puede verse al profesor Struthers vistiendo la típica falda escocesa junto a su mujer, que iba aquel día ataviada con un colorido vestido de kente, un tejido tradicional en su país.

La foto iba acompañada de un mensaje sobre la lucha contra el racismo:

"Pensé que lo compartiría. Hemos sido mirados con desaprobación. Estamos hartos, '¿Es esa su esposa?' y otros muchos actos cuestionando nuestra relación durante más de 40 años¡ Nunca flaqueamos! La mejor manera de luchar contra el racismo es vivir tu vida con la cabeza alta y educando".

I thought I would share..



We’ve had disapproving looks, ‘we are full’, ‘is that your wife’ and many more actions questioning our relationship over the last 40+yrs



We haven't wavered!



The best way of fighting racism is living your life, standing tall and educating. #Diversity pic.twitter.com/jmd0F0i71r